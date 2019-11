Facebook

Vizebürgermeister Kulmer, Scheucher, Hafner-Kragl und Gemeinderat Dietmar Wadl bei der Eröffnung © STADT ST.VEIT

Alles, was eine Braut an ihrem schönsten Tag braucht, bieten die Jungunternehmerinnen Mirjam Scheucher und Cornelia Hafner-Kragl an: Kleider, Unterwäsche, Accessoirs. Zur Eröffnung ihres Geschäftes kamen viele Gäste, um mitzufeiern und das Geschäft anzusehen. "Es waren so viele Leute da", freut sich Scheucher. Darunter waren auch Gewerbetreibende der Stadt. Fabian Röck, Chef des Café Hahn, brachte auch gleich Süßes mit, ebenso Armin Suntinger vom gleichnamigen City Cafe Suntinger.