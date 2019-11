Facebook

Vorne: Erwin Duller, Marcel Zerz, Dominic Strohmeier (von links). Hinten: Erich Dörflinger, Sabrina Süssenbacher, Dragana Brcin, Miriam Aichwalder, Rene Wallner, Albert Klemen (von links) © KK/Flex Althofen

Beim Lehrlingswettbewerb der Industriellenvereinigung bei Flex Althofen konnten Industrie-Lehrlinge aus ganz Kärnten ihr Können in Englisch, Deutsch und Mathematik unter Beweis stellen. Die Lehrlinge von Flex konnten in allen Fächern Top-Platzierungen erzielen. In dem Fach Deutsch erreichte Marcel Zerz den ersten Platz, den zweiten Platz konnte Dominic Strohmeier ergattern. Im Fach Englisch dominierte Sabrina Süssenbacher am ersten Platz, den dritten Platz konnte sich Miriam Aichwalder in Mathematik sichern.