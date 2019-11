Facebook

Die Jagdhornbläsergruppe freut sich, mit dem Ball etwas für das Leben im Ort tun zu können © KK/Privat

Am 16. November findet im Gasthof Landsmann in Straßburg der erste Jägerball der Jagdhornbläsergruppe Salzerkopf statt. Der letzte Jägerball in Straßburg wurde vor 25 Jahren zelebriert, damaliger Organisator war die Hegeringgemeinschaft. „Der Jägerball soll eine Gelegenheit für Jäger wie Nicht-Jäger sein, sich zu treffen, sich zu unterhalten und eine gute Zeit zu haben“, begründet Obmann Edwin Lassernig (48) die Entscheidung, die Veranstaltung nach so langer Zeit wieder aufzugreifen.