Melanie aus Kärnten und Alexandra aus Oberösterreich kamen auf dem Hof des Waldburschen Manuel inmitten der Nockberge an. Auch Manuels Mutter Rosi machte sich ein Bild von den Damen.

Mit den Kandidatinnen Alexandra, Melanie hat Manuel nach Birgit (von links) nun alle drei Damen auf seinem Hof begrüßt © KK/ERNST KAINERSTORFER

Letzten Mittwoch, am 6. November, startete der 20-jährige Manuel aus dem Gurktal bei "Bauer sucht Frau" in die Hofwoche. Der Lederhosenkaiser 2018 begrüßte auf seinem Hof in Deutsch-Griffen bereits die 19 Jahre alte Birgit aus Oberösterreich. Sie ist eine von drei Kandidatinnen, die um Manuels Liebe kämpfen.