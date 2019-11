Facebook

Zwei Sparschweine wurden in St. Veit gestohlen © anoli - Fotolia

Bereits am 10. September zwischen ca. 23.45 und 24 Uhr kam es - wie erst am Dienstag bekannt wurde - anlässlich einer gemeinsamen Geburtstagsparty mit etwa 30 Personen in einem Reihenhaus in St. Veit/Glan zu einem Diebstahl. Der Unbekannte ließ zwei im Küchenbereich abgestellte Sparschweine und das darin enthaltene Bargeld mitgehen.