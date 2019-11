Facebook

Nach diesem Mann wird gesucht © Polizei

Gesehen wurde der Pörtschacher zuletzt am vergangenen Donnerstag zwischen 20.30 und 21 Uhr beim Gasthaus „Tonewirt“ in Pischeldorf. Sein Handy konnte von der Polizei zuletzt am Freitag in Völkermarkt geortet werden. Seitdem gibt es keine Spur mehr vom 21-Jährigen. Via Facebook hat seine Familie einen Suchaufruf gestartet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Brückl (059133/2121) oder an jede Polizeidienststelle bzw. unter den Polizeinotruf 133.

Der Gesuchte ist 1,85 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Er hat graue Augen, braune Haare und ist am linken Unterarm tätoviert Bekleidung: Rosaroter Kapuzenpullover, dunkelblaue Steppjacke, schwarze Sportschuhe, blaue Jean, braun-blauer Rucksack, olivgrüne Schildkappe.