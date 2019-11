Montag in der Früh standen die Pendler vor dem Parkhaus 2 in St. Veit Schlange. Schranken ließ sich nicht mehr öffnen.

Im Bereich des Parkhauses entstand in kürzester Zeit ein Stau © Auer

Ratlosigkeit herrschte am Montag kurz vor acht Uhr in der Früh beim Parkhaus neben der Polizei in St. Veit. Der Schranken öffnete nicht und auch der "Notruf" zum Störungsdienst ließ sich nicht absetzen. Ein Rückstau Richtung Kreisverkehr und in die zuführenden Straßen war die Folge.