Die Glückspilz-Kinder haben ihre Bäume bereits gepflanzt © KK/Althofen

Nachdem in den letzten Jahren aufgrund von Baumaßnahmen und Überalterung von Alleen viele Bäume in der Stadt abgeholzt wurden, tritt die Stadt nun zur Kehrtwende an. Ein Antrag von FAIR in Althofen und Stadtrat Wolfgang Leitner folgend wird nun wieder aufgeforstet. Auch die Bevölkerung und Gäste der Stadt sollen in das Projekt eingebunden werden.