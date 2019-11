Bereits 13. Drogentoter?Kärntner lag tot in Wohnung: Verdacht auf Drogenmissbrauch

26-Jähriger aus Klein St. Paul wurde Mittwochabend in seiner Wohnung gefunden. Laut ersten Ermittlungen könnte er an den Folgen seines Suchtmittelmissbrauchs gestorben sein.

Woran der Mann genau gestorben ist, wird derzeit noch ermittelt © eyetronic - stock.adobe.com (Sujetfoto)

In Kärnten gibt es vermutlich erneut einen Drogentoten: Laut ersten Informationen wurde in einer Wohnung in Klein St. Paul ein Toter gefunden. Dabei soll es sich um einen 26-Jährigen handeln, der bereits seit längerem als Drogenkonsument bekannt ist.