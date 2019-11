Facebook

Lisa Klaming, Alexander Windbichler, Lisa Hagen, Hannah Maringer (von links) © KK/Borg

"The Great Gatsby – A little party never killed nobody” zu Deutsch „Der große Gatsby – Eine kleine Party hat noch niemanden umgebracht“, ist das Motto für die zwei Abschlussklassen des Bundesoberstufenrealgymnasiums (BORG) Althofen. Organisiert wird der Ball allerdings von zwei siebten Klassen, so besteht auch das vierköpfige Ballkomitee aus Schülern der 7A und 7B. „Für Andere einen Ball zu organisieren ist natürlich eine große Verantwortung, aber es nimmt den Maturanten den Stress“, berichtet Lisa Hagen, ein Mitglied des Komitees. Und auch am Ball selbst helfen alle Schüler der heurigen siebten Klassen fleißig mit, selbst ihre Eltern werden eingeteilt. „Alle Siebtklässler helfen mit und bemühen sich. Wir wollen bei unserem Ball nächstes Jahr ja auch, dass sich die Schüler der siebenten Klassen bemühen“, sagt Hagen. Deswegen sind die Nervosität und die Vorfreude nicht nur bei den 32 Maturanten groß.