20-Jähriger lebt in Angst"Ich lasse mich nicht auf HIV testen, fürchte mich vor der Diagnose"

20-Jähriger lebt in Angst

Das Opfer fand noch nicht den Mut, sich einem HIV-Test zu unterziehen © GEORG HOCHMUTH

Vertagt wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Angeklagt ist ein 45 Jahre alter Mann aus Althofen. Er hatte seit dem Jahr 2016 laut Staatsanwaltschaft in Kenntnis seiner HIV-Infektion wiederholt ungeschützten Geschlechtsverkehr mit mehreren Partnern: