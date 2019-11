Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kzenon - stock.adobe.com

Der „Kneipp-Aktiv-Club St. Veit an der Glan“ unter Obfrau Annemarie Warl lädt am Samstag bei freiem Eintritt zum Gesundheitstag in das Rathaus. Angeboten werden Vorträge, eine Gesundheitsstraße mit Blutdruck- und Blutzuckermessungen sowie zahlreiche Präsentationsstände.



Gesundheitstag. Samstag, 9. 11., Rathaus St. Veit, 10 Uhr. Tel. 0699-100 038 38