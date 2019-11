Die Marktmusik Eberstein veranstaltet am Samstag wieder das traditionelle Herbstkonzert im Kulturhaus in Eberstein.

Unter dem Motto „Mit bunt gemischten Klängen dem Herbst entgegen“ laden die Mitglieder der Marktmusik Eberstein unter der Leitung von Kathrin Bischof am Samstag zur alljährlichen „Nacht der Musik“. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm – von traditioneller Blasmusik über bekannte Schlageroldies bis hin zur Partymusik. Musikalische Unterstützung bekommt der Verein an diesem Abend vom Gesangsquintett „Jauntals Stimmen“ unter der Leitung von Josef Ruch. Ebenfalls mit dabei ist „Tubonika Extended“, ein steirisches Trio, bestehend aus Tuba, Harmonika und Harfe unter der Leitung von Johannes Kölbl. Als Sprecher führt erstmals René Schabernig durch den Abend. Karten sind im Vorverkauf um acht und an der Abendkasse um zehn Euro erhältlich.



Nacht der Musik. Samstag, 9. 11., Kulturhaus Eberstein, 19.30 Uhr. Tel. 0699-103 141 29