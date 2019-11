Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Isolde Sauper führt die Soroptimistinnen nun zwei Jahre lang © Auer

Ziel der Soroptimistinnen sei es immer gewesen, „die Stellung der Frau in der Gesellschaft, die Ausbildung und Bildung von Frauen, vor allem der jungen Frauen, zu fördern“, erklärt Isolde Sauper. Die Notarin mit Kanzlei in St. Veit wird die nächsten zwei Jahre Präsidentin des „Soroptimist Club St. Veit“ sein. Sie löst in dieser Funktion Helga Woschank ab.