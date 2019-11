Die beiden Bombenleger von Guttaring mussten für eine Tatrekonstruktion zurück an den Tatort. Auch das Opfer wurde vor Ort erneut befragt.

Der Bereich um das Wohnhaus des Opfers wurde abgesperrt © Hautzenberger

Was genau ist am 1. Oktober in Guttaring (Bezirk St. Veit) geschehen, als eine junge dreifache Mutter von einer Paketbombe schwerst verletzt wurde? Dieser Frage sind heute Ermittler bei der von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt geleiteten Tatrekonstruktion nachgegangen. Unter Polizeischutz wurden die beiden mutmaßlichen Täter, der 28-jährige Ex-Mann des Opfers und ein 29-jähriger Komplize, Mittwochvormittag zum Tatort gebracht. Derzeit geht man davon aus, dass der 29-Jährige die von den beiden ehemaligen Bundesheer-Angestellten selbst gebastelte Bombe vor dem Wohnhaus abgelegt und anschließend geklingelt hat.