Bei einer Hausdurchsuchung in St. Veit hob die Polizei eine Indoorplantage aus. Ein 36-Jähriger hatte Drogen im Wert von mehreren Tausend Euro verkauft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Die Polizei ist am Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan einem Cannabisproduzenten auf die Schliche gekommen. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 36-Jährigen wurden eine Indoorplantage mit 45 Cannabispflanzen, zwei Aufzuchtanlagen, Cannabissamen und insgesamt 45 Gramm Cannabis sowie Suchtgiftutensilien sichergestellt, teilte die Polizei mit.