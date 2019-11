Kärntner Sparkasse"Bank zum Wohlfühlen" in Brückl eröffnet

Facebook

Das Team bei der Eröffnung der neuen Filiale © Sparkasse

In der Optik der neuen Wohlfühl-Filialen präsentiert sich die Kärntner Sparkasse in Brückl. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern stehen in der komplett neu gestalteten Filiale nun fünf Beraterräume sowie eine Terrasse zur Verfügung. Leiter Josef Gruze: „Weil wir die beste Bank sein wollen, heißt das für uns, dass wir weiterhin auf kompetente und persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre setzen und zusätzlich über die digitalen Kanäle das modernste Internetbanking anbieten“.