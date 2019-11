28-Jähriger unter Mordverdacht: Er hat seine Ex-Frau durch eine Paketbombe schwer verletzt. Am Mittwoch steht der Ex-Soldat wegen weiterer Straftaten aus einer anderen Beziehung vor Gericht.

Anschlag in Guttaring

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei dem Anschlag in Guttaring wurde eine Frau schwer verletzt © KLZ/Markus Traussnig

Der 28-Jährige sitzt in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der arbeitslose Ex-Soldat soll gemeinsam mit einem Freund versucht haben am 1. Oktober seine ehemalige Frau (27) mit einer selbst gebauten Bombe zu töten. Die Frau überlebte schwer verletzt. Mögliches Motiv für den hinterhältigen Anschlag: Ein Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden noch mehrere Wochen dauern.