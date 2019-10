St. Donat Gutshof in St. Donat hat neue Besitzer

Aus Prettner in St. Donat wird „Donatushof.“ Räume können für Veranstaltungen gemietet werden.

Aus "Prettner" wird "Donatushof" © Simone Dragy

Andrea und Daniel Holzinger aus der Gemeinde Frauenstein haben den Gutshof in St. Donat gekauft. "Der ehemalige Gastraum im unteren Stock kann mit den Räumen der Küche für kleinere Veranstaltungen gemietet werden. Die Zimmer im Gästehaus werden renoviert und auch vermietet. Die Garage wird als Lagerraum oder Parkplatz angeboten. Auch eine Kooperation mit Biobauern, die Produkte auf Abo-Basis oder per Direktzustellung anbieten, ist im Gespräch", so Andrea Holzinger (53) vom neuen „Donatushof“.