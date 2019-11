Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arnulf Junior, Magdalena, Arnulf Senior und Maria Warmuth – und in der Mitte Arnulf Nummer fünf, eineinhalb Jahre alt © WEICHSELBRAUN

Vor 44 Jahren übernahm Arnulf Warmuth (63) den elterlichen Betrieb, nun folgte ihm sein Sohn, der vierte Arnulf (31) in der Familie. Der Staudachhof in Weindorf zwischen Guttaring und Althofen ist seit 1802 im Besitz der Warmuths und wird mit den drei Schwerpunkten Mutterkuhhaltung, Forstwirtschaft und Urlaub am Bauernhof geführt. Arnulf Junior besuchte die HTL in Klagenfurt und arbeitete einige Jahre als technischer Zeichner und Konstrukteur in Wolfsberg, Graz und Deutschland.