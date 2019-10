Facebook

© fotoknips - stock.adobe.com, Privat

"Seitens der Gemeinde St. Georgen am Längsee geben wir mit großer Bestürzung bekannt, dass Frau Ulrike Possegger für uns alle völlig unerwartet verstorben ist", so St. Georgens Bürgermeister Konrad Seunig. Possegger war Bauamtsleiterin in St. Georgen. "Frau Possegger hat das Bauamt mit großer fachlicher Kompetenz und sehr engagiert zum Wohle der Gemeinde geführt. Außerdem war sie als Personalvertreterin für die Kollegenschaft aktiv. Wegen ihrer menschlichen Größe haben wir sie alle sehr geschätzt", so Seunig, der für den gesamten Gemeinderat und alle Bediensteten spricht.