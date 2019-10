Christina Tichatschek bietet Hundesitting in „Tinas Hundshüttn“ am St. Veiter Wayerfeld an.

Christina Tichatschek mit ihren Schäferhunden © KK

Mit 15 bekam sie ihren ersten Hund. Jetzt hat sich Christina Tichatschek (31) auf die Vierbeiner spezialisiert. Sie passt auf die treuen Begleiter auf, beispielsweise, wenn die Besitzer in den Urlaub fahren. „Es macht mir sehr viel Spaß“, so Tichatschek, die zuvor in Klagenfurt „Essen auf Rädern“ auslieferte. Zu Hause am Wayerfeld hat das Mitglied des St. Veiter Hundesportvereins und 400. Mitglied der Jungen Wirtschaft St. Veit genügend Platz. „Ich habe einen 1000 Quadratmeter großen Garten. Sie haben genügend Auslauf“, so Tichatschek.