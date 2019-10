Brautpaar Er gibt den Ton an, sie setzt die richtigen Schritte

Facebook

Die St. Veiter Faschingsgilde gratulierte Jasmin und Georg Gratzer an ihrem Hochzeitstag © KK

Vor zehn Jahren haben sich Jasmin Schnitzer (27) aus Gurk und Georg Gratzer (28) aus Glandorf kennengelernt. Schnitzer, die in Gurk und Weitensfeld einen Lebensmittelhandel betreibt, wusste sofort, dass Gratzer der Richtige für sie ist. Zwei Jahre später hat es dann auch bei Musikschullehrer Gratzer gefunkt, seit acht Jahren sind sie ein Paar. Nun wagten die beiden den Schritt vor den Traualtar. Die standesamtliche Trauung fand am 12. September in St. Veit statt, am 14. September ging die kirchliche Trauung und die anschließende Hochzeitsfeier in Gurk über die Bühne.