Wer zu Halloween Spaß sucht, der kann ihn haben. Auf zwei Schlössern und in einem Club wird am 31. Oktober gefeiert.

Das schaurige Kostüm gehört für viele zu Halloween einfach dazu © Hassler

Drei Halloween-Veranstaltungen, bei denen man dem Couch-Wetter der nächsten Tage Paroli bieten kann, stehen in Friesach, Straßburg und Grades auf dem Programm. In Friesach feiert man im Club „Die Burg“ in der Fleischbankgasse ab 21 Uhr. Die Disco „Babalu“ ist ab 22 Uhr geöffnet.