Ein 45-jähriger Mann verletzte sich bei Bauarbeiten: Der Bauarbeiter wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war am Montag mit Arbeiten auf einer Baustelle in der Gemeinde Magdalensberg beschäftigt. Beim Zuschneiden eines Baustellengitters stürzte er rücklings in eine vier Meter tiefe Baugrube.