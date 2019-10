Bei einem Autounfall in Tanzenberg wurden zwei junge Frauen verletzt: Eine 18-jährige Lenkerin und ihre 19-jährige Mitfahrerin. Die beiden Frauen wurden mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Frauen wurden mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht (Archivfoto) © Weichselbraun

Es war gegen 13 Uhr, als eine 18-jährige Frau ihr Auto auf der Hörzendorfer Straße L72 von Tanzenberg in Richtung Maria Saal lenkte. Die Frau kam er auf der abschüssigen Straße in einer Rechtskurve zu weit nach links und auf das Bankett. In der Folge prallte die Frau mit dem Auto gegen einen Baum.