Pörtschach am Berg Auto mit zwei Kindern an Bord überschlug sich

26-jährige St. Veiterin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich in Pörtschach am Berg. Die Frau wurde leicht verletzt, ihre Tochter und ihr Neffe, beide in Kindersitzen, blieben unverletzt.