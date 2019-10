Autolenkerin hatte den Radfahrer offenbar übersehen. Sie fuhr in Mölbling in eine Kreuzung ein. Der Radfahrer konnte nicht rechtzeitig anhalten. Ein Notarzt der Rettung übernahm die Erstversorgung des Verletzten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Notarzt des Roten Kreuzes übernahm die Erstversorgung des verletzten Radfahrers © APA/JAKOB GRUBER

Am Sonntag um 10.40 Uhr war eine 26-jährige Frau aus Althofen mit ihrem Auto auf der Silberegger Landesstraße von Althofen unterwegs in Richtung Mölbling. In Mölbling hielt sie an der Kreuzung mit der Mölblinger Landesstraße ihr Fahrzeug kurz an und fuhr anschließend in die Kreuzung ein.