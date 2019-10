Paketbombe in Guttaring

Vor diesem Haus in Guttaring kam es zum folgenschweren Sprengstoffanschlag © Gebeneter

"Diese Geschichte ist so schrecklich. Da fragt man sich: Wie kann jemand so etwas tun?“ Rechtsanwalt Hans Gradischnig weiß, wen er fragen muss: seinen Mandanten. Jenen Mann (28), der im Verdacht steht, am 1. Oktober einen Anschlag mit einer selbst gebauten Paketbombe auf seine Ex-Frau verübt zu haben. Die dreifache Mutter (27) wurde dabei lebensgefährlich verletzt.