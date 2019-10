Facebook

Oscar-Köchin Wieland, Küchenchefin in London © Elias Jerusalem

Sie jongliert gerne mit den Geschmäckern der großen, weiten Welt, ist in London zu Hause, aber noch immer in Hüttenberg daheim. Lisa Wieland (28), internationale Spitzenköchin, lebt ihre Bodenständigkeit. Im Sommer hat sie ihr erstes Kochbuch auf den Markt gebracht. Der Titel: „Back to the Roots“, zurück zu den Wurzeln. „Seitdem ich Österreich vor zehn Jahren verlassen habe, habe ich meine Heimat um so mehr lieben gelernt.“