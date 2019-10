Hip Hop-Szene Fans kommen Rapper Ian Jules in Althofen ganz nah

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ian Rules steht zu seinem ausgefallenen Kleidungsstil © Phips McCloud

Wer nicht aneckt, ist nicht erfolgreich. Davon ist der Klagenfurter Rapper Ian Jules (20) überzeugt. Sein Markenzeichen: Ein Goldzahn, weiblicher Kleidungsstil, Nagellack und die Farbe Pink. "Ich bin so, wie ich bin und kämpfe für mehr Toleranz", so Jules. Seine Eigenproduktionen werden in Wien abgemischt. Demnächst dreht er ein Video, in dem er von einem Lamborghini mit einer Regenbogenfahne aussteigt.