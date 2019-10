Friesacher Burghofspiele starten in den Theaterherbst mit einer Komödie unter der Regie von Adi Peichl. Premiere ist am Freitag.

Die Lachgarantie beim Theaterherbst der Burghofspiele Friesach bleibt auch mit Ray Cooneys Komödie „Außer Kontrolle“ aufrecht. Alles beginnt mit einer Liebesnacht zwischen einem Mann und einer Frau in einem Hotel. Aber nicht, wenn er Minister der Regierungspartei und sie Sekretärin der Opposition ist. Und schon gar nicht, wenn sich im Hotelzimmer eine Leiche befindet. Der Skandal und die Zeitungsschlagzeilen würden die politische Karriere von Richard Willey ruinieren. Nur, wie schafft man eine Leiche unbemerkt aus dem Hotel? Wie vertuscht man einen missglückten Seitensprung? George, der Sekretär des Ministers, muss helfen. Wer jetzt wissen will, wie die Geschichte ausgeht, hat schon am Freitag die Möglichkeit dazu. Die Regie führt Adi Peichl.



Premiere. Freitag, 25. 10., Stadtsaal Friesach, 19.30 Uhr.

Tel. (04268) 251 51