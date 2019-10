Facebook

Rupert Leikam (links), letzter Zinngießermeister Österreichs aus Knappenberg, hat den Großauftrag an Land gezogen © Gert Köstinger

Rupert Leikam, Österreichs letzter Zinngießermeister aus Knappenberg, hat einen beachtlichen Auftrag an Land ziehen können. In den kommenden zehn Jahren wird der 57-Jährige rund 1500 Siegerpokale für das Rütli-Schwur-Pistolenschießen in der Schweiz fertigen und liefern. „Dass gerade mein Betrieb für diese traditionelle und geschichtsträchtige Veranstaltung auserkoren wurde, ist eine fabelhafte Geschichte“, freut sich Leikam.