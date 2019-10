Facebook

Das Geld überwies sich die Frau vom Firmenkonto aufs Privatkonto © APA/ROLAND SCHLAGER

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist in St. Veit ein Betrugs-Fall aufgeflogen. Eine 35-jährige Buchhalterin soll in der Zeit von Ende November 2018 und Anfang August 2019 die Firma, in der sie tätig war, um mehr als zehntausend Euro betrogen haben.