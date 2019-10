Derzeit wird die Seeberg Straße von Obertrixen bis zur Abzweigung nach Waisenberg saniert. Totalsperre am 25. Oktober ab 22 Uhr bis 26. Oktober um 22 Uhr. Zweite Totalsperre am 2. November.

Die Seeberg Straße bei Obertrixen wird saniert © HUBERT BUDAI

Zurzeit laufen Sanierungsarbeiten an der Seeberg Bundesstraße (B 82) im Bereich von Obertrixen bis zur Abzweigung nach Waisenberg (Straßenkilometer 19,95 bis 20,85). Der alte Straßenbelag wird abgefäst und saniert. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr im Bereich der Baustelle einspurig geführt, weshalb es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommt

Für die Asphaltierungsarbeiten ist dann die Bundesstraße von Freitag ab 22 Uhr bis Samstag um 22 Uhr für den für den gesamten Verkehr gesperrt. Umgeleitet wird großräumig über Klagenfurt. Entsprechende Hinweistafeln wurden bereits aufgestellt. Am 2. November erfolgt der Einbau einer Asphaltschicht ebenfalls unter Vollsperre.