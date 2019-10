Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem kuriosen Diebstahl auf einem Bauernhof im Ortsgebiet von Goggerwenig, neben der Seeberg Bundesstraße (B 82) in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. "Sämtliche Dekorgegenstände wurden in einen Klein-Pkw geladen. Derzeit laufen noch die Ermittlungen, wir sind aber zuversichtlich. Es hat sich inzwischen auch ein Zeuge gemeldet. Die Hinweise weisen auf eine sehr beleibte, ältere Täterin hin", so Franz Baumgartinger, Kommandant der Polizeiinspektion Längsee.