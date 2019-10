St. Georgen am Längsee

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Zu einem Einsatz mit Verdacht auf einen Gärgasunfall wurden am Dienstag um 11.39 Uhr die Feuerwehren St. Veit und Thalsdorf nach Reipersdorf in der Gemeinde St. Georgen am Längsee alarmiert.