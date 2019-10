Facebook

Am Dienstag schloss Schwester Henrika die Tür des Klosters endgültig hinter sich © Markus Traussnig

Gepackte Kartons zwischen Aufbruchstimmung und Wehmut. Ein Blick in die halb leeren Korridore und Wohnräume des Konvents der Dominikanerinnen verrät den Abschied aus Friesach. Zwei Frauen im langen weißen Ordensgewand gewähren ein letztes Mal Einlass in ihr Haus. Denn am Dienstag ging die Ära der Dominikanerinnen endgültig zu Ende.