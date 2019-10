Bau der seniorengerechten Wohnungen in der St. Veiter Gerichtsstraße ist exakt im Zeitplan. Kosten: drei Millionen Euro, Fertigstellung im Frühling 2021.

Das Bauvorhaben soll im Frühling 2021 fertiggestellt sein. © STADT ST.VEIT

Seit Sommer arbeiten neben dem neuen Standort des Arbeitsmarktservice St. Veit wieder die Baumaschinen: Der Bau des 27 seniorengerechten Wohneinheiten umfassenden und rund drei Millionen Euro teuren Gebäudekomplexes in der Gerichtsstraße ist in vollem Gange. Am Montag luden Bürgermeister Gerhard Mock und Wohnungsreferent Vizebürgermeister Martin Kulmer zu einer Baustellenbesichtigung.