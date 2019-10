Am Samstag eröffnet in der Villacherstraße ein neues Fitnessstudio. Betrieben wird es von Thomas Sabitzer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf 500 Quadratmeter stehen jede Menge Geräte zur Verfügung © Holzer

„You!Fit“ lautet der Name des neuen Fitnessstudios, das heute im unteren Bereich des Hagebaumarktes Sabitzer, mit Eingang am Bachsteig, in St. Veit eröffnet. „Auf lange Öffnungszeiten, neue Geräte und zwei Trainer dürfen sich die neuen Mitglieder freuen“, sagt Chef Thomas Sabitzer, der seit August auch die Geschicke des Baumarktes führt.