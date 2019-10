St. Veit„J-J Sister’s“ verschönern jetzt auch in Maria Saal

Facebook

Jasmin Kelz und Jeanette Hassler-Samberger (von links) © KK/Privat

Die „J-J Sister’s“ Jasmin Kelz und Jeanette Hassler-Samberger – auch Schwestern im echten Leben – betreiben bereits seit ein paar Jahren ihren Frieseur-Salon in der Dr.-Karl-Domenig-Straße 4 in St. Veit. Nun haben sie den nächsten Schritt gewagt. „Wir haben am 1. Oktober eine weitere Filiale in Maria Saal eröffnet. Es ist auch schon so gut angelaufen, dass im November noch eine zweite Friseurin dort anfängt“, freut sich Geschäftsführerin Kelz, die selbst in dem Salon im Maria-Saaler-Berg-Weg 8 ihre Lehre absolviert hat. „Das war immer mein Traum“.