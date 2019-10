Friseurin Ingrid Bein (71) feiert heute in Velden ihr 50-Jahr-Berufsjubiläum mit einem Nachhaltigkeitsfest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bein denkt mit 71 Jahren noch nicht an Pension © Raunig

Ingrid Bein hat ein Händchen für schöne Haare. Das alleine ist der bekannten Kärntner Friseurin (Biosthetique Frisör Velden) aber nicht genug. Die 71-Jährige engagiert sich auch für einen gesunden und umweltfreundlichen Lebensstil und hat in Velden nun das erste Nachhaltigkeitsfest ins Leben gerufen. „Ungezwungen“ ist der Titel der heutigen Veranstaltung am Gemona Platz, die gemeinsam mit dem Initiator des neuen Wochenmarktes, Igor Ogris, organisiert wurde: „Zommstehn am Markt“.