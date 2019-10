Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Töpfermarkt © Sabine Hoffmann/Kleine Zeitung

Ein Schlaraffenland für alle Liebhaber des Kunsthandwerkes – das verspricht der Veranstalter des ersten St. Veiter Kunsthandwerksmarktes. Dieser findet von heute bis Samstag, in der St. Veiter Innenstadt statt. Insgesamt 45 Kunsthandwerker aus Österreich, Deutschland, Slowenien und Ungarn zeigen am Unteren Platz und am Herzog-Bernhard-Platz ihre Werke aus Keramik, Holz und Metall, aber auch die Seifen- und Textilkunst kommt nicht zu kurz.

Die musikalische Eröffnung übernimmt Wolfgang „Rosso“ Rössler. So werden seine Piano- und Akustikgitarrenklänge aus Blues, Folk und Pop ganztätgig am Markt zu hören sein. Am Freitag wird ab 13 Uhr zum zünftigen St. Veiter Törggelen geladen. Kredenzt werden Kastanien, Sturm, Süßmost und Herzhaftem aus der lokalen Küche von den St. Veiter Gastronomen Konrad und Edith Pfandl, Fabian und Claudia Röck sowie Harald Taupe.

Kunsthandwerksmarkt. Von Donnerstag bis Samstag, jeweils ab 9 Uhr, St. Veiter Innenstadt. Tel. (04212) 555 595 77