Vier Gemeinden nutzen den Sammelplatz für Grünschnitt in Althofen © Köstinger

Für die interkommunale Grünschnittdeponie am Werkstoffsammelzentrum in Althofen im Industriepark Süd gibt es neue Pläne. „Wir möchten eine dezentrale Feldrandkompostierung realisieren“, so Althofens Stadtrat und Initiator Wolfgang Leitner von der Liste F.A.I.R. Fünf Landwirte aus Althofen, Guttaring und Kappel haben bereits ihr Interesse bekundet. Mehrere Standorte können also künftig zur Verfügung stehen. Zugleich sollen dadurch die Kosten für die Gemeinden Althofen, Guttaring, Mölbling und Kappel am Krappfeld reduziert werden. Im Jahr werden etwa 2000 Kubikmeter Grünschnitt kompostiert, die Kosten für die Entsorgung belaufen sich auf rund 42.000 Euro. „Auch die Landwirte profitieren davon. Es entsteht wertvoller Humus, der zur Verbesserung und zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beiträgt. Zudem ist es für die Bauern ein zusätzliches Einkommen“, so Leitner.