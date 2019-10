Facebook

Der Bezirksvorstand freut sich auf den Ball © KK/Landjugend

Der Bezirksball der Landjugend wird heuer zum 25. Mal ausgetragen – mit zwei Premieren. „Der Landjugend-Award wird nicht an die aktivste, sondern anlässlich unseres Jubiläums an die kreativste Ortsgruppe verliehen. Alle 19 Gruppen aus dem Bezirk können daran teilnehmen. Vorgabe ist, dass ein Kunstwerk aus Holz angefertigt wird, das widerspiegelt, was die Ortsgruppe ausmacht. Die Werke werden dann vor Ort ausgestellt und bewertet. Zur Schonung der Umwelt verwenden wir heuer auch zum ersten Mal Mehrwegbecher“, sagt Bezirksleiterin Verena Ratheiser.