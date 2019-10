Facebook

Zeit in Mitmenschen investieren © KK/Caritas

Das Team des Caritas-„Haus Anna“ in Eberstein sucht freiwillige Mitarbeiter für den Besuchsdienst und lädt am Dienstag, dem 15. Oktober um 19 Uhr zum Informationsabend. „Gesucht werden Menschen mit Einfühlungsvermögen und Geduld, die Freude an der Begegnung mit alten Menschen haben und mit ihnen im Rahmen einer freiwilligen Mitarbeit etwa zwei Stunden pro Woche verbringen wollen“, so die Caritas.