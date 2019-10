Seinen Fans nahe ist der Rapper Ian Jules am Sonntag in St. Veit - Selfies, Autogramme und gratis Armbänder inklusive.

Ian Jules trifft seine Fans am Sonntag in St. Veit © Phips Mccould

Mit einem androgyner Kleidungsstil, einer Vorliebe für Nagellack und die Farbe Pink mischt der Rapper Ian Jules die Hip Hop-Szene in Kärnten auf. Am Sonntag, dem 13. Oktober, veranstaltet er einen Fantreff in St. Veit. Um 14 Uhr lädt der "bunte Engel", wie er sich selbst nennt, seine Fans zum Brunnen am Hauptplatz - Selfies, Autogramme und gratis Ian Jules-Armbänder inklusive.