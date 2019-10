Autohof St. Veit Seit zehn Jahren sind sie für ihre Gäste da

Facebook

Martin Weberitsch © Simone Dragy

Zehn Jahre ist es her, dass Martin Weberitsch und Gerhard Auer, beide arbeiteten zuvor im Hirter Braukeller, den Autohof in der Völkermarkter Straße in St. Veit übernahmen. Am 1. Oktober 2009 begann ihr neuer Weg in der Herzogstadt, nun haben sie den Pachtvertrag um weitere zehn Jahre verlängert. In den Standort wurde immer wieder investiert, auch die acht Zimmer wurden renoviert.