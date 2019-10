Facebook

Mehrere Feuerwehren rückten aus (Sujetbild) © KLZ/Koscher

In Oberwietingberg in der Gemeinde Klein St. Paul ist Mittwochabend in einem Wirtschaftsgebäude ein Brand ausgebrochen. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale bestätigt, sind derzeit mehrere Feuerwehren im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 20 Uhr.