Im Festzelt im Fürstenhof in Friesach geht am Samstag das Oktoberfest über die Bühne. Für Stimmung und Unterhaltung sorgen an diesem Abend die „Nockis“. Als Vorgruppe sind die „Die Tiger“ zu hören. Als Moderator führt René Schabernig durch den Abend.



Oktoberfest. Samstag, 12. 10., Fürstenhof Friesach, ab 18 Uhr. Tel. 0316-871 871 11